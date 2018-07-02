РЖД в июне увеличили перевозки пассажиров на 4,4 процента

В пригородном сообщении было отправлено 92,4 млн человек, в дальнем – 11,3 млн.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В июне Российские железные дороги перевезли 103,6 млн пассажиров, что на 4,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

В пригородном направлении было отправлено около 92,4 млн пассажиров, что больше на 3,1 процента, чем за такой же период 2017 года. В дальнем сообщении было перевезено почти 11,3 млн человек, рост составляет 15,6 процента.

Всего за январь – июнь отправлено 547,6 млн пассажиров, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 3,3 процента.