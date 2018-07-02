В Набережных Челнах двух первокурсниц суд признал виновными в даче взятки

(Набережные Челны, 2 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах двух первокурсниц осудили за дачу взятки, сообщает прокуратура Автограда.
По версии следстви, две первокурсницы экономического отделения Набережночелнинского института (филиала) КФУ в июне через мобильное приложение перечислили доценту кафедры «Экономика предприятий и организаций» по две тысячи рублей. Предполагалось, что за эту сумму преподаватель поставит им зачет по истории, не проверяя их фактические знания.
В суде студентки во всем сознались. Одну из них оштрафовали на десять тысяч рублей. В отношении другой — уголовное дело прекращено., однако ей придется заплатить пять тысяч рублей штрафа.
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