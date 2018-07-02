Главное
В больнице в Казани умерла пострадавшая в ДТП пятимесячная девочка

Татар-информ

2 июля 2018, 21:00

Общество

В Заинске открылся новый центр патриотического воспитания «Ялкын»

Рекомендуем

Фото: zainsk-inform.ru

На реконструкцию клуба было выделено 4 млн рублей из республиканского бюджета, еще 400 тыс. рублей направили на покупку мебели и оборудования.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Заинске открылось новое здание центра военно-патриотических клубов «Ялкын», сообщает «Заинск-информ».

На реконструкцию клуба было выделено 4 млн рублей из республиканского бюджета, еще 400 тыс. рублей направили на покупку мебели и оборудования. Площадь центра составляет 385 квадратных метров. Ранее в этом здании располагалось Управление федеральной миграционной службы по городу Заинск.

Ремонтные работы стартовали в январе этого года. Сейчас в здании размещены два спортивных и один тренажерный зал, учебные классы, музей с экспонатами, обнаруженными поисковиками Заинска на раскопках, а также кабинеты клубов города.

В новом центре разместились военно-патриотические клубы «Дружина», «Боец», поисковой отряд «Гвардия», центр формирования по охране общественного порядка «Форпост», а также клуб «Ялкын».

На торжественной церемонии открытия глава района Разиф Каримов вручил сертификат на приобретение тренажеров на сумму 100 тысяч рублей.

Всего в Заинске на данный момент работает 11 детских клубов, функционирует два молодежных центра и два клуба по месту жительства.

 

Следующая новость

Казани посвятили косметику
Новости дня
21:44
Тимакова уйдет с поста пресс-секретаря Медведева
21:32
В Менделеевском районе состоится этнофестиваль «Марийская восьмерка»

В программе фестиваля значатся концертная программа на большой сцене, работа национальных подворий, где будут представлены предметы быта и кухня.

21:14
Врачи Казани провели экспресс-тестирование сотрудников порохового завода на ВИЧ

Свой ВИЧ-статус узнали 22 человека.

21:10
Первый замминистра спорта РТ обратил внимание на низкий интерес к ГТО среди взрослых

Халил Шайхутдинов уверен, что ГТО нужно «сделать интересным для всех слоев населения».

21:00
В Заинске открылся новый центр патриотического воспитания «Ялкын»

На реконструкцию клуба было выделено 4 млн рублей из республиканского бюджета, еще 400 тыс. рублей направили на покупку мебели и оборудования.

20:50
Казани посвятили косметику

Kiehl’s выпустила девять бестселлеров в упаковке с рисунком, отражающим особенности восьми городов России, где существуют их бутики и корнеры.

20:46
В Ямало-Ненецком автономном округе открылся новый дилерский центр КАМАЗа
20:32
Отправка грузов на сети РЖД за июнь выросла на 3,1 процента
20:30
Журналиста «Дождя» пропустили на территорию Украины
20:18
Детский ансамбль «Тамчы» из Чувашии стал лауреатом фестиваля «Тугэрэк уен»

Победа присуждена коллективу в номинации «Лучший детский этнографический ансамбль».

20:16
Минниханов встретился в Москве с министром сельского хозяйства РФ

Президент республики представил приоритетные направления развития АПК — внедрение цифровых технологий.

20:04
«Мир Юрского периода 2» удерживает лидерство проката в США вторую неделю
19:50
Российские ученые нашли способ восстановиться после инфаркта
19:42
Около 2,5 тысяч молодых мам в РТ получат выплаты за рождение ребенка

С начала 2018 года в социальную защиту за новой выплатой обратились около 900 женщин.

19:40
Кремль не допускает тему признания Крыма в международной повестке
19:34
В Сети появился трейлер хоррора «Лето 84»
19:20
В Татарстане паспорта сельскохозяйственных полей заполнены на 57 процентов

В республике реализуется проект геоинформационной системы агропромышленного комплекса.

19:18
Варламов: Казань — номер один в России по благоустройству

19:16
Россельхознадзор выявил в продуктах «Челны-бройлер» сальмонеллу

Список из 25 российских предприятий был опубликован на официальном сайте ведомства.

19:10
Стокгольмский арбитраж поддержал «Газпром» и отказал польской PGNiG
19:06
В тетюшском Центре занятости на время каникул трудоустроено 150 школьников

В день у школьников уходит лишь час каникулярного времени.

18:52
Свыше пяти тысяч человек за неделю заразились ОРВИ в Татарстане

По сравнению с прошлой отчетной неделей заболеваемость снизилась почти на 200 человек.

18:52
Неймар вместе со сборной Бразилии сыграет в четвертьфинале ЧМ-2018 в Казани

В матче 1/8 финала бразильцы со счетом 2:0 в Самаре обыграли сборную Мексики.

18:49
В Альметьевске прокуратура отвоевала у города водоем

Расположенный на улице Шевченко пруд был передан в муниципальную собственность еще в 2011 году.

18:38
РЖД в июне увеличили перевозки пассажиров на 4,4 процента
События

02 июляНовая должность выпускника президентского тренинга: Игорь Носов назначен вице-губернатором Нижегородской области

02 июляЗемфира, «Ленинград», Фестиваль болельщиков: Куда сходить в Казани 2 – 5 июля?

02 июляГазпромбанк: Цель – стать еще ближе к нашим клиентам

02 июляПроверка на прочность: как в лаборатории КНИТУ-КАИ испытывают узлы и агрегаты вертолетов с КВЗ – «Ансата» и Ми-8

02 июляТуристический праздник: продолжение следует

02 июляБанк «Аверс»: молодые родители в качестве первоначального взноса могут использовать средства материнского капитала

01 июляОшибки Сампаоли, «ложный тренер» Месси и спринтер Мбаппе: Казань приняла лучший матч чемпионата мира по футболу