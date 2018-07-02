В Заинске открылся новый центр патриотического воспитания «Ялкын»

Фото: zainsk-inform.ru
(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Заинске открылось новое здание центра военно-патриотических клубов «Ялкын», сообщает «Заинск-информ».
На реконструкцию клуба было выделено 4 млн рублей из республиканского бюджета, еще 400 тыс. рублей направили на покупку мебели и оборудования. Площадь центра составляет 385 квадратных метров. Ранее в этом здании располагалось Управление федеральной миграционной службы по городу Заинск.
Ремонтные работы стартовали в январе этого года. Сейчас в здании размещены два спортивных и один тренажерный зал, учебные классы, музей с экспонатами, обнаруженными поисковиками Заинска на раскопках, а также кабинеты клубов города.
В новом центре разместились военно-патриотические клубы «Дружина», «Боец», поисковой отряд «Гвардия», центр формирования по охране общественного порядка «Форпост», а также клуб «Ялкын».
На торжественной церемонии открытия глава района Разиф Каримов вручил сертификат на приобретение тренажеров на сумму 100 тысяч рублей.
Всего в Заинске на данный момент работает 11 детских клубов, функционирует два молодежных центра и два клуба по месту жительства.
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