В Заинске открылся новый центр патриотического воспитания «Ялкын»

На реконструкцию клуба было выделено 4 млн рублей из республиканского бюджета, еще 400 тыс. рублей направили на покупку мебели и оборудования.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Заинске открылось новое здание центра военно-патриотических клубов «Ялкын», сообщает «Заинск-информ».

На реконструкцию клуба было выделено 4 млн рублей из республиканского бюджета, еще 400 тыс. рублей направили на покупку мебели и оборудования. Площадь центра составляет 385 квадратных метров. Ранее в этом здании располагалось Управление федеральной миграционной службы по городу Заинск.

Ремонтные работы стартовали в январе этого года. Сейчас в здании размещены два спортивных и один тренажерный зал, учебные классы, музей с экспонатами, обнаруженными поисковиками Заинска на раскопках, а также кабинеты клубов города.

В новом центре разместились военно-патриотические клубы «Дружина», «Боец», поисковой отряд «Гвардия», центр формирования по охране общественного порядка «Форпост», а также клуб «Ялкын».

На торжественной церемонии открытия глава района Разиф Каримов вручил сертификат на приобретение тренажеров на сумму 100 тысяч рублей.

Всего в Заинске на данный момент работает 11 детских клубов, функционирует два молодежных центра и два клуба по месту жительства.