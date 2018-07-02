Актер Сергей Светлаков станет ведущим нового шоу

По условиям шоу, четыре приглашенные звезды участвуют в разных и одной общей импровизациях, при этом не зная, в какой роли предстанут перед зрителями.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Популярный актер и шоумен Сергей Светлаков станет судьей юмористического шоу канала СТС «Слава Богу, ты пришел!», которое выйдет на телеэкраны в обновлённом формате, сообщает пресс-служба СТС.

Продюсером передачи стал комедийный актер, сценарист и стендап-комик Александр Незлобин.





По условиям шоу, четыре приглашенные звезды участвуют в разных и одной общей импровизациях, при этом не зная, в какой роли предстанут перед зрителями и что их ждет в проекте.

По признанию авторов передачи, в шоу появится больше элементов импровизации и пародий на актуальные события.

Сергей Светлаков в качестве главного судьи в кульминационный момент может нажать на красную кнопку и остановить происходящее на сцене. Именно ему предстоит выбрать того, чья импровизация была интересней. Сложность судейства заключается в том, что на этот раз Светлакову придется оценивать своих коллег и друзей.

В свою очередь шоумен признался, что постарается как можно объективнее оценивать происходящее на сцене.