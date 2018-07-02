«Еврохим» возглавил экс-глава «Почты России» Страшнов

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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Бывший глава «Почты России» Дмитрий Страшнов стал генеральным директором Eurochem Group AG («Еврохим»), сообщает «Интерфакс».
На этой должности он сменил Дмитрия Стрежнева, который руководил группой 15 лет. Стрежнев является миноритарным акционером компании и останется в совете директоров компании.
Страшнов с ноября 2017 года работал в группе в должности операционного директора, с 2013 по 2017 год был гендиректором «Почты России». До этого он руководил Tele2 Россия и занимал руководящие посты в Philips в России.
Eurochem Group AG — международная компания, производитель минеральных удобрений. Головной офис расположен в Швейцарии, производственные предприятия — в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии и США.
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