Татары в Москве могут вновь основать «Клуб 16»

Сейчас в Москве существуют два клуба по интересам, которые отчасти могут претендовать на преемственность «Клубу 16».

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Москве может вновь появится клуб политических деятелей-выходцев из Татарстана, подобный «Клубу 16», но только при появлении подходящего руководителя, сообщает постоянное представительство Татарстана в Москве.

Среди инициаторов легендарного «Клуба 16» значился бывший первый секретарь Татарстанского обкома КПС Фикрят Ахметзянович Табеев. После его смерти, в 2015 году, организация перестала существовать.

В Москве функционируют другие объединения, где встречаются выходцы из Татарстана и этнические татары, но «их руководители не имеют такого политического веса, какой был у покойного Ф. Табеева», отмечают в постоянном представительстве республики в Москве.

Отчасти на преемственность «Клубу 16» могут претендовать созданные при постоянном представительстве Татарстана в Москве «Клуб врачей» и «Клуб генералов», в составе которых есть немало известных и уважаемых выходцев из республики.

Идея организовать встречи земляков, которые занимали важные посты в Республике Татарстан, а потом шли на повышение в Москву и тех выходцев из Татарстана, которые постоянно работали в Москве, возникла вскоре после распада СССР.

В «Клуб 16» попадали по личному знакомству и рекомендации в первую очередь те, кто выдвигался на ответственные должности в Москву. При этом «Клуб 16» участвовал не только в политической жизни Татарстана и России, но также под его эгидой велась и коммерческая, и культурная деятельность.