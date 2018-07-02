Свыше пяти тысяч человек за неделю заразились ОРВИ в Татарстане

По сравнению с прошлой отчетной неделей заболеваемость снизилась почти на 200 человек.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). 5 тысяч 969 случаев заболевания ОРВИ было зафиксировано на территории Татарстана за минувшую неделю, с 25 июня по 1 июля, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ.

Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями на данный момент ниже эпидемического порога на 16,8 процента.

По сравнению с прошлой отчетной неделей заболеваемость снизилась почти на 200 человек. С 18 по 24 июня количество заболевших составило 6 тысяч 142 человека,