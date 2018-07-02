Эксперт о позиции Эстонии по «Северному потоку – 2»: Из вредности

Геннадий Шмаль рассказал, что прибалтийские страны были «ярыми противниками» еще при строительстве первого «Северного потока».

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль оценил позицию Эстонской Республики по строительству «Северного потока – 2», сообщает РИА Новости.

Руководитель союза рассказал, несмотря на то что через территорию прибалтийских стран транзит никогда не проходил, они были «ярыми противника» еще первого «Северного потока».

Поэтому следует предположить, что выступали они против «из вредности», чтобы «вставить палки в колеса».

«Что касается эстонцев, то, как говорится, собака лает, а караван идет. Существенного влияния позиция Эстонии не может оказать на ситуацию, связанную с „Северным потоком – 2“», — подытожил Геннадий Шмаль.

Разрешение на строительство выдали уже Германия, Швеция, Финляндия. Осталось получить согласие от Дании.

Ранее сообщалось, что глава эстонского МИД потребовал прекратить строительство «Северного потока – 2».