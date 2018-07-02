Культурная программа ЧМ в Казани продолжится концертом «Этно-микс» на сцене ГБКЗ

Программа включает в себя музыку разных континентов, стран, стилей в оригинальных обработках в жанре crossover.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). 4 июля культурная программа Чемпионата мира по футболу в Казани продолжится концертом «Этно-микс» в исполнении Государственного камерного хора Республики Татарстан под управлением Миляуши Таминдаровой, певцов Алины Шарипжановой и Степана Пушина, а также оркестра народных инструментов «Казан нуры», сообщает пресс-служба концертного зала.

Программа концерта, который пройдет в ГБКЗ им. С. Сайдашева, включает в себя музыку разных континентов, стран, стилей в оригинальных обработках в жанре «crossover»: европейские, американские, мексиканские, бразильские, азербайджанские мелодии, грузинские и армянские песнопения, русский и татарский фольклор, казачьи и цыганские песни и другие национальные мелодии.