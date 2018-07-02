В Набережных Челнах члены местного отделения РГО провели масштабную очистку дна Камы

Замминистра экологии и природных ресурсов РТ рассказал, что в экологических мероприятиях республики участвовали 6 тыс. человек.

(Набережные Челны, 2 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах члены отделения Российиского географического общества провели масштабную очистку дна Камы.

Очистку дна реки в районе набережной имени Тукая челнинское отделение Русского географического общества провело в рамках Международного дня очистки водоемов.

Акваторией занимались водолазы подводного научно-исследовательского отряда РГО имени Алексея Леонова. Организаторы поставили перед собой цель — привлечь внимание граждан к экологическим проблемам, призвать к бережному отношению к природе. Об этом стало известно во время официальной части, предшествующей зачистке реки.

Как сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров во время акции, благодаря активным действиям татарстанского РГО в республике осуществлена очистка 20 водных объектов, проведено пять сплавов, в экологических мероприятиях приняли участие 6 тысяч человек.

Во время последней акции ее участники не только очистили дно реки Камы возле набережной Тукая, но и убрали мусор на самой береговой зоне.