В Набережных Челнах члены местного отделения РГО провели масштабную очистку дна Камы

Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов
(Набережные Челны, 2 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах члены отделения Российиского географического общества провели масштабную очистку дна Камы.
Очистку дна реки в районе набережной имени Тукая челнинское отделение Русского географического общества провело в рамках Международного дня очистки водоемов.
Акваторией занимались водолазы подводного научно-исследовательского отряда РГО имени Алексея Леонова. Организаторы поставили перед собой цель — привлечь внимание граждан к экологическим проблемам, призвать к бережному отношению к природе. Об этом стало известно во время официальной части, предшествующей зачистке реки.
Как сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров во время акции, благодаря активным действиям татарстанского РГО в республике осуществлена очистка 20 водных объектов, проведено пять сплавов, в экологических мероприятиях приняли участие 6 тысяч человек.
Во время последней акции ее участники не только очистили дно реки Камы возле набережной Тукая, но и убрали мусор на самой береговой зоне.
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