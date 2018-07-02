Детский ансамбль «Тамчы» из Чувашии стал лауреатом фестиваля «Тугэрэк уен»

Победа присуждена коллективу в номинации «Лучший детский этнографический ансамбль».

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Детский этноансамбль «Тамчы» из Чувашии завоевал звание лауреата первой степени Всероссийского фестиваля татарского фольклора «Тугэрэк уен, сообщает Минкультуры Чувашии РТ.



Победа присуждена коллективу в номинации «Лучший детский этнографический ансамбль». Победителям вручили сертификат на 45 тысяч рублей.

В фольклорном ансамбле «Тамчы» занимается 20 юных артистов в возрасте 12 – 13 лет. Худруком коллектива является Ильдус Шайдуллин – заслуженный артист РТ, член общественной организации «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики».





Фестиваль татарской культуры проходил с 28 по 30 июня в селе старая Кулатка Ульяновской области в рамках национального праздника Сабантуй.

Более 300 творческих татарских народных коллективов из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Кемеровской, Свердловской, Самарской, Волгоградской областей, Пермского края и других регионов РФ приняли участие в ежегодном фестивале.