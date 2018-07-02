В первый месяц лета по Крымскому мосту проехали почти 460 тысяч автомобилей

В среднем в сутки по самому протяженному мосту в России проезжают около 16 тысяч машин.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Почти 460 тысяч автомобилей проехали по Крымскому мосту в июне этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр Крымского моста.

С момента открытия по мосту через Керченский пролив проехали свыше 670 тысяч машин в обе стороны.

«В июне 2018 года по Крымскому мосту проехали 458,98 тысячи транспортных средств в обе стороны, в том числе 5,4 тысячи рейсовых и заказных автобусов. Интенсивность в сторону Крыма превысила 247 тысяч транспортных средств, в сторону Тамани — 210 тысяч автомобилей. Среднесуточная интенсивность движения в июне составила 15,8 тысяч транспортных средств», — приводит агентство текст сообщения.

Крымский мост, соединяющий Краснодарский край и Крым, стал самым протяженным в России. Его длина — 19 км. В церемонии открытия 15 мая участвовал Президент России Владимир Путин, который проехал по мосту за рулем «КАМАЗа».

Во время «Прямой линии» глава государства опроверг информацию о том, что проезд по Крымскому мосту может стать платным. Он отметил, что это невозможно по российскому законодательству, поскольку у этой дороги нет альтернативы.