Татарстанские фильмы вошли во внеконкурсную программу кинофестиваля «Евразия»

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Татарстанские фильмы «Байгал» режиссера Ильдара Ягафаров и «Халима» Юлии Захаровой вошли во внеконкурсную программу международного кинофестиваля «Евразия», сообщает Минкультуры РТ.
14-й Международный кинофестиваль «Евразия» проходит с 1 по 7 июля в Астане. В этом году ежегодный кинофорум приурочен к 20-летию столицы Казахстана.
Почетным гостем из Татарстана на кинофестивале стала руководитель «Татаркино» Миляуша Айтуганова. Вместе с председателем Союза кинематографистов РТ Ильдаром Ягафаровым они презентовали фильмы «Байгал» и «Халима».
4 и 5 июля в Астане состоятся Дни татарстанского кино. Зрителям Казахстана будут показаны киноленты «Мулла» Рамиля Фазлиева, «Байгал» Ильдара Ягафаров), «Представь» Ильшата Рахимбая и «Хлопнул дверью и ушел» Салавата Юзеева.
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