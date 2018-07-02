Главное
В больнице в Казани умерла пострадавшая в ДТП пятимесячная девочка

Татар-информ

2 июля 2018, 13:42

Культура

Татарстанские фильмы вошли во внеконкурсную программу кинофестиваля «Евразия»

Рекомендуем

14-й Международный кинофестиваль «Евразия» проходит с 1 по 7 июля в Астане.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Татарстанские фильмы «Байгал» режиссера Ильдара Ягафаров и «Халима» Юлии Захаровой вошли во внеконкурсную программу международного кинофестиваля «Евразия», сообщает Минкультуры РТ.

14-й Международный кинофестиваль «Евразия» проходит с 1 по 7 июля в Астане. В этом году ежегодный кинофорум приурочен к 20-летию столицы Казахстана.

Почетным гостем из Татарстана на кинофестивале стала руководитель «Татаркино» Миляуша Айтуганова. Вместе с председателем Союза кинематографистов РТ Ильдаром Ягафаровым они презентовали фильмы «Байгал» и «Халима».

4 и 5 июля в Астане состоятся Дни татарстанского кино. Зрителям Казахстана будут показаны киноленты «Мулла» Рамиля Фазлиева, «Байгал» Ильдара Ягафаров), «Представь» Ильшата Рахимбая и «Хлопнул дверью и ушел» Салавата Юзеева.

 

Следующая новость

Музей соцбыта привез для Сабантуя в Стамбуле новую выставку
Новости дня
17:26
В ЕС сопротивляются новым пошлинам США на автомобили
17:12
В Казани за неделю уменьшилось количество обращений в «скорую»
17:06
Халил Шайхутдинов о «Рубине»: Три-четыре года должно пройти, чтобы была боеспособная команда

Необходимо верить в команду и ее тренера, убежден первый заместитель министра спорта РТ.

17:00
Ак Барс Банк предоставляет облачную бухгалтерию для клиентов
16:52
В Киеве назвали имена россиян для обмена на украинских заключенных
16:42
Английскому болельщику предложили стать амбассадором Visit Tatarstan

Фанат из Великобритании Джастин Уоллей стал известен после того, как расхвалил Казань у себя в Twitter.

16:30
Топ обращений казанцев к «Яндексу» возглавил матч «Россия – Уругвай»

В первую тройку казанского рейтинга событий недели, с 25 июня по 1 июля, вошли также матч «Россия – Испания» и чемпионат мира по футболу.

16:30
В России запущена Единая биометрическая система
16:22
Международная школа «Алабуга» получила мировую аккредитацию

Школа получила сертификат международного бакалавриата, который позволит выпускникам поступить в ведущие мировые университеты.

16:20
В Поволжской академии спорта и туризма в Казани откроется кафедра футбола и хоккея
16:16
Песков заявил о незаконности санкций против «Северного потока — 2»
16:15
Россия в четвертьфинале: Казань болела за сборную на скорости 32 Мбит/с
16:02
Скоропостижно скончалась заслуженная артистка России Ольга Лозовая
16:00
Подключаем возможности: услуга «МегаФон.Таргет» доступна абонентам всех операторов
15:58
Краденые телефоны в России могут начать блокировать
15:55
В Набережных Челнах двух первокурсниц суд признал виновными в даче взятки

Студентки перечислили по две тысячи рублей преподавателю за зачет по истории.

15:42
Пушков высмеял требование Эстонии об остановке строительства «Северного потока — 2»
15:41
В Тюлячинском районе Татарстана в аварии с легковушкой серьезно пострадал байкер

Фотографии с места ДТП появились на страницах в соцсетях.

15:36
Жительница Альметьевска пожаловалась в «Народный контроль» на крики осла

Животное из городского зоопарка мешает спать всему дому, отметила автор обращения.

15:30
В Челнах болельщики используют стены домов и багажники машин для просмотра матчей ЧМ

Соседи вынесли на улицу телевизор, прислонили его к стене дома и от души поболели за свою команду в матче-противостоянии с испанцами.

15:29
На двадцать процентов снизилась преступность в Набережных Челнах благодаря видеокамерам

Главу Автограда наградили за первое место в одной из номинаций конкурса МВД по РТ «Территоря закона».

15:29
Главы двух поселений в Татарстане скрыли от налоговой доходы от продажи овощей со своих огородов

В справках о доходах руководители сельских поселений не указали дополнительный доход в размере 100 тысяч рублей.

15:24
Музей соцбыта привез для Сабантуя в Стамбуле новую выставку

Казанский музей представил новый проект «Огни Казани», посвященный предметам, изготовленным в советское время в столице Татарстана.

15:16
Конкурс на разработку плана первого в Казани экорайона в Аракчино стартует 5 июля

РФП планирует создать на территории бывшей артиллерийской базы экотерриторию.

15:12
Песков: Путин болел за сборную России в матче с Испанией от всей души
События

02 июляЗемфира, «Ленинград», Фестиваль болельщиков: Куда сходить в Казани 2 – 5 июля?

02 июляГазпромбанк: Цель – стать еще ближе к нашим клиентам

02 июляПроверка на прочность: как в лаборатории КНИТУ-КАИ испытывают узлы и агрегаты вертолетов с КВЗ – «Ансата» и Ми-8

02 июляТуристический праздник: продолжение следует

02 июляБанк «Аверс»: молодые родители в качестве первоначального взноса могут использовать средства материнского капитала

01 июляОшибки Сампаоли, «ложный тренер» Месси и спринтер Мбаппе: Казань приняла лучший матч чемпионата мира по футболу

01 июляАлексей Каспржак: «Артек» для ребенка — как соседняя галактика