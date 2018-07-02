Президент РТ обсудил сотрудничество с руководством компании «ПремиумСтрой»

Компания предлагает комплекс работ и услуг, связанных со строительством жилых домов и инфраструктурных объектов.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов обсудил сотрудничество и перспективы реализации проектов на территории Татарстана с руководством строительной компании «ПремиумСтрой». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Компания предлагает комплекс работ и услуг, связанных со строительством жилых домов и инфраструктурных объектов.

Встреча прошла в Доме Правительства РТ. В работе приняли участие вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, помощник Президента РТ Альберт Нафигин, помощник Президента РТ Айрат Нурутдинов, мэр Казани Ильсур Метшин и другие официальные лица.