Президент РТ обсудил сотрудничество с руководством компании «ПремиумСтрой»

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов обсудил сотрудничество и перспективы реализации проектов на территории Татарстана с руководством строительной компании «ПремиумСтрой». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Компания предлагает комплекс работ и услуг, связанных со строительством жилых домов и инфраструктурных объектов.
Встреча прошла в Доме Правительства РТ. В работе приняли участие вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, помощник Президента РТ Альберт Нафигин, помощник Президента РТ Айрат Нурутдинов, мэр Казани Ильсур Метшин и другие официальные лица.
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