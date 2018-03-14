КМПО до конца июля ушло в ежегодный оплачиваемый отпуск

Фото: Егор Никитин
(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Казанское моторостроительное производственное объединение (КМПО) со 2 июля ушло в ежегодный отпуск. Пока заводчане будут отдыхать в жаркие июльские дни, на предприятии пройдут необходимые ремонтные работы. Об этом журналистам ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе объединения.
«Со 2 июля предприятие действительно ушло на месяц в традиционный корпоративный оплачиваемый отпуск. Практика этого июльского отпуска у нас идет с 2010 года. Люди идут в оплачиваемый по законодательству отпуск, то есть все отпускные им выплачиваются», — рассказали на предприятии.
Там добавили, что отпуска заводчан не разделяются на несколько частей, поэтому у них появляется полноценная возможность отдохнуть в самый разгар летнего сезона.
«Заводчане хорошо отдыхают летом, именно в жаркую, отпускную пору, как раз тогда, когда все хотят отдохнуть. В это время на заводе идут ремонтные работы, предприятие готовится к зиме. Отпуск завершится в конце июля, дальше предприятие будет работать в режиме полной недели», — объяснили журналистам в КМПО.
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