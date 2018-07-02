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Татар-информ

2 июля 2018, 14:24

Экономика и финансыПолитика

США рискуют потерять до 14 млрд долларов из-за пошлин на автомобили из ЕС

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Эксперты полагают, что пошлина в 25 процентов ВВП на автомобили и запчасти европейских производителей в первую очередь ударит по самой Америке.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Американские пошлины на автомобили и запчасти из ЕС нанесут США урон в 13 — 14 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные газеты Politico. 

По данным газеты, европейские компании производят в США 2,9 млн автомобилей, а это почти четверть всех производимых машин в Штатах. Отмечается, что большая часть запчастей для них импортируется, то есть попадет под импортные пошлины. Порядка 60 процентов автомобилей, производимых европейскими компаниями в США, идут на экспорт, в том числе в ЕС, что положительно сказывается на торговом балансе Соединенных Штатов.

С начала лета в США стали действовать торговые пошлины на сталь (25 процентов) и алюминий (10 процентов). Исключение для этих торговых партнеров Штатов в лице ЕС, Канады и Мексики действовали до полуночи 31 мая. При этом пошлины не распространяются на Аргентину, Австралию и Бразилию, только вводятся ограничения. Американские власти отмечают, что эта мера связана перенасыщением мирового рынка стали и алюминия.

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