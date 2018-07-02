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Татар-информ

2 июля 2018, 12:17

Культура

Качаловский театр завершил сезон концертом в формате open air

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Фото: пресс-служба театра им.Качалова

Зрителями представления у стен театра стали сотни горожан и гостей Казани.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В минувшее воскресенье, 1 июля, Казанский академический русский Большой драматический театр им. В. Качалова закрыл 227-й сезон концертом в формате open air. Представление у стен театра собрало на улице Баумана сотни горожан и гостей Казани. Ведущие артисты Качаловского исполнили полюбившиеся зрителям песни, стихи и танцы, попрощавшись со своими поклонниками до следующего сезона, который откроется 14 сентября.

Сезон для качаловцев выдался очень продуктивным: в афише появилось четыре новых спектакля. В октябре первой премьерой сезона стал булгаковский «Бег» в постановке Александра Славутского — пронзительный, нежный и горький рассказ-размышление о людях, выборе, перед которым их ставит время, о судьбе страны, о любви к человеку, к родине, к своей земле. В декабре режиссер Илья Славутский пригласил всех в музыкально-поэтическое путешествие во времени — на Малой сцене зазвучали хорошо всем знакомые и любимые многими поколениями песни ретро-концерта «Когда зажгутся фонари».

В мае это путешествие продолжилось лирической историей о любви, пронесенной сквозь годы, «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина. Настоящим подарком юным зрителям стало возвращение на сцену театра героев одного из лучших произведений мировой детской литературы — «Приключения Тома Сойера» Марка Твена. Новая версия этого мюзикла появилась на сцене Качаловского в постановке Александра Славутского.

Были в минувшем сезоне и другие поводы для встреч со зрителем: юбилеи ведущих артистов, народных артистов России и Татарстана, лауреатов Госпремии им. Г. Тукая Светланы Романовой и Геннадия Прыткова, 70-летие отметил художественный руководитель-директор театра Александр Славутский.

Были в уходящем сезоне гастроли, победы на фестивалях. В Самаре спектакль «Женитьба Фигаро» победил в трех номинациях: «Лучшая женская роль» — Елена Ряшина, «Лучшая мужская роль» — Илья Славутский и «Лучшая сценография» — Александр Патраков. А в Москве на фестивале «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» спектакль «Женитьба» по одноименной комедии Николая Гоголя с успехом прошел на Новой сцене Вахтанговского театра и завоевал приз «Зрительское признание». В марте в Германии на фестивале моноспектаклей с успехом прошел «Последний день» в исполнении Светланы Романовой, удостоенной в этом году Литературной премии имени Марины Цветаевой.

Сезон качаловцы завершают гастрольным туром «Европа — Азия», европейская часть которого уже позади: «Женитьба Фигаро» покорила зрителей в Ганновере. Впереди —поездка в Китай, где 6, 7 и 8 июля в рамках Международного театрального фестиваля на сцене Пекинского народного художественного театра будет сыграна театральная фантазия «Пиковая дама».

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