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В больнице в Казани умерла пострадавшая в ДТП пятимесячная девочка

Татар-информ

2 июля 2018, 17:12

Здоровье и среда

В Казани за неделю уменьшилось количество обращений в «скорую»

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За неделю врачи экстренной службы Казани выезжали спасать людей более 7 тыс. раз.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Врачи скорой помощи Казани за неделю выполнили 7 тыс. 153 вызова, что на 39 вызовов меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Медики выезжали спасать людей в общественные места 1 тыс. 839 раз, на несчастные случаи — 1 тыс. 111 раз, на дорожно-транспортные происшествия — 54 раза. Из-за пожаров врачей вызывали два раза, из-за родов — 102 раза. 

Чаще всего врачей вызывали из-за различных заболеваний, в том числе из-за острого инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения.

Уменьшилось число обращений по поводу родов, острых инфарктов миокарда. Также сократилось число вызовов «скорой» в общественные места.

Вместе с тем увеличилось число обращений по поводу ДТП, пожаров и острых нарушений мозгового кровообращения.

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Фотографии с места ДТП появились на страницах в соцсетях.

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