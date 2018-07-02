В Казани за неделю уменьшилось количество обращений в «скорую»

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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Врачи скорой помощи Казани за неделю выполнили 7 тыс. 153 вызова, что на 39 вызовов меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Медики выезжали спасать людей в общественные места 1 тыс. 839 раз, на несчастные случаи — 1 тыс. 111 раз, на дорожно-транспортные происшествия — 54 раза. Из-за пожаров врачей вызывали два раза, из-за родов — 102 раза.
Чаще всего врачей вызывали из-за различных заболеваний, в том числе из-за острого инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения.
Уменьшилось число обращений по поводу родов, острых инфарктов миокарда. Также сократилось число вызовов «скорой» в общественные места.
Вместе с тем увеличилось число обращений по поводу ДТП, пожаров и острых нарушений мозгового кровообращения.
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