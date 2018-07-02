Tele2 и фонд «Навстречу переменам» нашли новых социальных предпринимателей

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Tele2 и Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» подводят итоги начального этапа IV Всероссийского конкурса социальных предпринимателей. В этом году за гранты в размере 1,2 миллиона рублей поборются 298 проектов. Их задача — создать новые возможности для развития, обучения, защиты жизни и здоровья детей.
С 15 апреля по 15 июня социальные предприниматели со всей России присылали на конкурс «Навстречу переменам — 2018» проекты, где они представили инновационные способы решения проблем детства в регионах. Всего поступило 298 заявок, из которых сотрудники фонда, экспертный совет и волонтеры выбрали наиболее интересные и перспективные.
Основные темы представленных проектов — поддержка детей, имеющих проблемы со здоровьем, организация дополнительного образования и улучшение досуга в малонаселенных пунктах. Предприниматели также предложили бизнес-идеи, цель которых — адаптация выпускников детских домов, профилактика социального сиротства и устройство детей в приемные семьи. Ряд проектов направлен на вовлечение подростков в решение экологических вопросов.
Лидерами по количеству проектов стали жители Уральского федерального округа. На втором месте по числу участников оказалась Сибирь, а на третью позицию по количеству поданных заявок вышли социальные предприниматели из Приволжского федерального округа. Четвертое место разделили Московский регион и Северо-Запад.
Каждая заявка будет оцениваться по трем основным критериям: острота выявленной проблемы, жизнеспособность решения, профессиональные и личностные качества конкурсанта.
Пятьдесят проектов-полуфиналистов продолжат доработку в акселераторе фонда «Навстречу переменам». Десять финалистов попадут в бизнес-инкубатор, где для них будут разработаны индивидуальные программы развития. Кроме того, они получат информационное сопровождение в своем регионе и помощь в продвижении проектов, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров фонда. Пять победителей получат от фонда начальное финансирование в размере 1,2 млн рублей.
Этапы конкурса:
25 июня — 7 июля 2018 года проходят волонтерские чтения заявок, в ходе которых сотрудники фонда и компаний-партнеров оценивают каждый проект и проводят предварительный отбор заявок;
9 июля — 10 августа 2018 года представители региональных бизнес-сообществ, органов власти и некоммерческих организаций, работающих с детьми, а также сотрудники фонда проведут экспертизу проектов, отобранных на начальном этапе. В результате будет составлен шорт-лист проектов, которые пройдут в полуфинал;
13 августа — 1 ноября 2018 года участники, вышедшие в полуфинал, посетят бесплатные обучающие семинары на темы: актуальность социальной проблематики проекта, составление бизнес-плана, создание ценностного предложения, источники финансирования, PR и маркетинг. Обучение пройдет в формате очных сессий продолжительностью 1-2 дня. По итогам семинаров сотрудники фонда и компаний-партнеров проведут очные интервью с каждым участником, в результате чего будут выбраны финалисты;
22 ноября 2018 года финалистов пригласят в Москву для очной защиты проекта перед жюри. В его состав входят: Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, Светлана Скворцова, директор по стратегическому планированию Tele2, Григорий Березкин, председатель совета директоров группы ЕСН, Анна Тюшкевич, председатель совета директоров РБК, Ирина Гофман, генеральный директор и президент международной вещательной компании Viasat Word и Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам». Также социальные проекты оценивает детское жюри.
Подробнее о конкурсе и победителях прошлых лет можно узнать на сайте фонда «Навстречу переменам».
Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.
Больше информации о Tele2 на корпоративном сайте и в социальных сетях:
Tele2 tele2.ru
Facebook facebook.com/TELE2Russia
Twitter twitter.com/TELE2Russia
«ВКонтакте» vk.com/tele2
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