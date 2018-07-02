ДТП произошло на пересечении проспектов Мира и Хасана Туфана после матча сборных России и Испании.

(Набережные Челны, 2 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах отмечавшие победу сборной России болельщики спровоцировали ДТП, сообщают соцсети.

ДТП произошло на пересечении проспектов Мира и Хасана Туфана после матча сборных Росиии и Испании. Челнинские болельщики с флагами перешли с площади Азатлык на проезжую часть проспекта Мира и частично ее перекрыли.

Автомобилисты объезжали их по левой стороне. Однако в какой-то момент один из водителей сбил велосипедиста, который тоже пытался перестроиться, чтобы объехать празднующих.

Пострадавшего скорая помощь доставила в БСМП.