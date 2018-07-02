Полеты из России за рубеж подорожали на 14 процентов

В среднем авиабилеты эконом-класса за границу и обратно будут стоить для россиянина 22,4 тыс. рублей.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Цена авиабилетов на зарубежные направления в среднем подросла на 14 процентов за апрель — июнь этого года. К такому выводу пришли аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip.

В среднем туристу придется отдать 22,4 тыс. рублей за перелет за границу туда — обратно эконом-классом. В январе — марте этот показатель составлял 19,7 тыс. рублей.

Стоимость внутренних авиаперелетов также выросла, но всего на семь процентов. Так, в среднем перелет туда — обратно по России обойдется путешественнику чуть более, чем 11 тыс. рублей.

Аналитики также назвали самые популярные страны у российских туристов. Оказалось, что туристы чаще всего летают в Италию, Испанию, Германию и Францию.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что авиабилеты из Казани резко подорожали во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Их стоимость увеличилась в восемь раз, а самыми невыгодными направлениями с прилетом в Казань стали направления из Москвы и из Ростова-на-Дону.