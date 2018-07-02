Казанцы изберут двух новых депутатов Казгордумы

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Фото: архив/Салават Камалетдинов
(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В столице Татарстана пройдут дополнительные выборы двух депутатов Казгордумы третьего созыва. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказал председатель Избирательной комиссии Казани Фарит Гараев.
«В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Владислава Кадырова и Дмитрия Анисимова 18 июня назначены дополнительные выборы депутатов Казанской городской думы третьего созыва по Северному и Арбузовскому одномандатным избирательным округам. Выборы назначены на 9 сентября, в единый день голосования», — отметил Гараев.
По его словам, прием документов по выдвижению кандидатов уже стартовал и продлится до конца июля.
«Начиная с 23 июня в избирательных комиссиях Авиастроительного и Советского районов, на которые возложены полномочия окруженных избирательных комиссий, готовы принимать документы от кандидатов. Выдвижение кандидатов продлится до 30 июля текущего года», — добавил он.
Председатель избиркома напомнил, что кандидаты в депутаты должны представить необходимое число подписей избирателей, собранных в их поддержку. Так, по Северному избирательному число подписей избирателей должно составить 192, по Арбузовскому округу — 196.
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