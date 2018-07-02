В 2018 году в Казани на капремонт городских сетей водоснабжения выделили 112 млн рублей

Сумма составляет менее 5 процентов от всей годовой потребности.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Казани на 2018 год сумма капитального ремонта всех городских сетей водоснабжения предусмотрена в размере 112 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил гендиректор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

По его словам, это составляет менее 5 процентов от всей годовой потребности.

Кроме того, с администрацией районов города проведен детальный анализ и составлен проектный план мероприятий по организации водоснабжения. На основании расчетов определены мощность и места строительства поселковых насосных станций, магистральных и уличных сетей протяженностью 200 километров.