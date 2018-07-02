Мужчина не оплатил 30 тысяч рублей штрафа.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). У неоплатившего штраф за пьяную езду жителя Бавлов приставы арестовали авто, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

В процессе рейда судебные приставы выявили водителя, который не оплатил 30 тысяч рублей штрафа за езду в нетрезвом состоянии. В результате автомобиль неплательщика был арестован.

Аналогичный рейд прошел в Бавлинском районе и ранее. Тогда приставы обошли 15 неплательщиков, каждый из них должен был заплатить 30 тысяч рублей штрафа. На сегодняшний день уже 80 процентов из них рассчитались со своими долгами.