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Фото: УФССП по РТ
(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). У неоплатившего штраф за пьяную езду жителя Бавлов приставы арестовали авто, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.
В процессе рейда судебные приставы выявили водителя, который не оплатил 30 тысяч рублей штрафа за езду в нетрезвом состоянии. В результате автомобиль неплательщика был арестован.
Аналогичный рейд прошел в Бавлинском районе и ранее. Тогда приставы обошли 15 неплательщиков, каждый из них должен был заплатить 30 тысяч рублей штрафа. На сегодняшний день уже 80 процентов из них рассчитались со своими долгами.
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