Путин продлил запрет на транзит товаров с Украины

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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин продлил ограничения на транзитные перевозки грузов с Украины в Казахстан и Киргизию через российскую территорию. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Действие указа продлено до 1 января 2019 года, говорится в документе.
Согласно прежней редакции, меры безопасности при осуществлении международных перевозок с территории Украины действовали до 30 июня 2018 года.
Запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки товаров с Украины был введен в 2016 году.
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