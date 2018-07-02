В Казани отремонтировали и построили 45 километров поселковых сетей водоснабжения

Работы выполнены в части улиц поселков Константиновка, Самосырово, Нагорный, Салмачи, Петровское.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Казани выполнены работы по строительству новых и реконструкции уже существующих 45 километров сетей в части улиц поселков Константиновка, Самосырово, Нагорный, Салмачи, Петровское и ряда других. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил гендиректор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

По его словам, протяженность построенных путей соизмерима с объездной дорогой Мамадышский тракт — Залесный.

«Полностью реализован первый этап комплекса необходимых мер для проведения необходимого объема воды до поселковых границ», — отметил Егоров.

В рамках этого этапа также отремонтированы существующие и пробурены новые скважины в поселках Мирный и Сухая Река общей мощностью 500 кубических метров воды в час.