В Казани отремонтировали и построили 45 километров поселковых сетей водоснабжения

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Фото: pixabay.com/сreative сommons СС0
(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Казани выполнены работы по строительству новых и реконструкции уже существующих 45 километров сетей в части улиц поселков Константиновка, Самосырово, Нагорный, Салмачи, Петровское и ряда других. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил гендиректор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.
По его словам, протяженность построенных путей соизмерима с объездной дорогой Мамадышский тракт — Залесный.
«Полностью реализован первый этап комплекса необходимых мер для проведения необходимого объема воды до поселковых границ», — отметил Егоров.
В рамках этого этапа также отремонтированы существующие и пробурены новые скважины в поселках Мирный и Сухая Река общей мощностью 500 кубических метров воды в час.
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