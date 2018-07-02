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В Пестречинском районе в водоеме для полива утонул пьяный мужчина

Татар-информ

2 июля 2018, 10:42

Политика

Порошенко рассказал, кто «самый искренний друг Украины»

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Петр Порошенко пожелал Канаде счастья и процветания, отметив, что в этой стране живут прекрасные люди.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Канада — это самый «искренний» друг Украины и поздравил страну с национальным праздником. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Нет в мире второго такого искреннего украинского друга, как Канада», — написал Порошенко. Он пожелал Канаде счастья и процветания, отметив, что в этой стране живут прекрасные люди.

В 2017 году Канада одобрила поставку летального оружия на Украину, сообщает РИА Новости.

Ранее Порошенко заявил, что снова поднимет украинские флаги над Севастополем.

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