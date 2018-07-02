В Крыму посетовали на неграмотность Google, назвавшей Крымский мост по-украински

Крымские власти уверены, что обозначение Крымского моста на украинском языке на картах компании Google — рецидив болезни.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Вице-премьер крымского Правительства Дмитрий Полонский считает, что в компании Google работают недотаточно грамотные переводчики, раз Крымский мост на картах компании обозначается на украинском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это как с эпидемиями различных заболеваний — когда кажется человеку, что он вирус победил, а затем вспышка, и все заново. Так и с компанией Google — периодические рецидивы болезни», — прокомментировал ситуацию Полонский.

Он отметил, что крымским властям по большому счету безразлично, вылечатся ли в Google от этой «болезни» или нет.

Ранее сообщалось, что Google на своей русскоязычной карте подписал Крымский мост как по-русски, так и по-украински. Со стороны Тамани мост обозначен на русском языке, а ближе к полуострову появляется надпись «Кримський Мiст».

Сервис Google Карты добавил Крымский мост спустя два дня после его открытия, 17 мая этого года.

Мост через Керченский пролив, длина которого 19 км, — самый протяженный в России. Движение автотранспорта было запущено раньше срока, 16 мая.