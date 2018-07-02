Столичные бизнесмены дали советы агрызским предпринимателям

На встрече спикеры пояснили агрызским предпринимателям, как получить микрозайм, рассказали о поручительстве гарантийного фонда при оформлении кредита.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Агрызе в кафе «Дуслык» состоялся бизнес-ланч с казанскими предпринимателями, пишут «Агрызские вести».

Начальник отдела территориального развития исполкома района Лилия Молчанова считает, что такие встречи очень полезны, так как местным предпринимателям трудно разобраться во всех нюансах современной бизнес-системы.

Спикер мероприятия Полина Ризванская представляла Министерство экономики РТ. Также к диалогу присоединились представители республиканского центра поддержки предпринимательства Данил Петров и Вячеслав Андронов.



На встрече спикеры пояснили агрызским предпринимателям, как получить микрозайм, рассказали о поручительстве гарантийного фонда при оформлении кредита, затронули вопросы факторинга, лизинг-гарантов, промипотеки. Столичные гости доступно донесли информацию не только о действующих программах, но и проектах, которые только рассматриваются и в скором времени заработают. То есть предприниматели могли не только сориентироваться, но и запланировать новые шаги.



Агрызцы активно включались в разговор – многих заинтересовала тема интернет-торговли: как создать свою страничку, как должен работать интернет-магазин. На живых примерах участники встречи разобрали положительные моменты и ошибки. Казанцы также посоветовали своим начинающим коллегам обращаться в любой момент в центр поддержки.