Трагедия произошла в реке Ик между посёлком Тумутук и селом Новый Тумутук Бакалинского района Башкортостана.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Азнакаевском районе РТ 17-летний парень из Башкирии прыгнул в реку с моста и утонул, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел в реке Ик между посёлком Тумутук и селом Новый Тумутук Бакалинского района Башкортостана.

Двое парней отдыхали на берегу реки, один из них прыгнул в воду, проплыл несколько метров и исчез из виду. Его приятель нырял за товарищем, но спасти его не смог.

Сотрудники ПСЧ №87 отыскали тело погибшего через несколько часов.