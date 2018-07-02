Роскачество сравнило российское пиво с чешским

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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Качество светлого фильтрованного пива одной и той же чешской марки, произведенного в России и за рубежом, находится практически на одном уровне, хотя по цене товары отличаются. Соответствующее исследование провели эксперты Роскачества.
Результаты лабораторных испытаний показали, что ни в российском, ни в чешском пиве нет искусственных ароматизаторов, красителей, подсластителей и консервантов.
При этом, по данным Роскачества, цена банки пива, произведенного в России, составляет 63 рубля, а чешского — 130 рублей. Производитель объяснил такое различие в цене местом производства напитка. Локализация производства пива чешского бренда в России позволила сэкономить на транспортных и таможенных расходах и снизить стоимость продукта.
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