Роскачество сравнило российское пиво с чешским

Качество товаров практически не отличается, хотя российское пиво вдвое дешевле.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Качество светлого фильтрованного пива одной и той же чешской марки, произведенного в России и за рубежом, находится практически на одном уровне, хотя по цене товары отличаются. Соответствующее исследование провели эксперты Роскачества.

Результаты лабораторных испытаний показали, что ни в российском, ни в чешском пиве нет искусственных ароматизаторов, красителей, подсластителей и консервантов.

При этом, по данным Роскачества, цена банки пива, произведенного в России, составляет 63 рубля, а чешского — 130 рублей. Производитель объяснил такое различие в цене местом производства напитка. Локализация производства пива чешского бренда в России позволила сэкономить на транспортных и таможенных расходах и снизить стоимость продукта.