На базе POZIS состоялась встреча участников «Инженеров будущего-2018» от Татарстана

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Накануне старта Международного промышленного молодежного форума «Инженеры будущего — 2018» в Зеленодольске состоялась встреча руководства Татарстанского отделения Союза машиностроителей России с активистами предприятий, входящих в состав регионального отделения организации. Площадкой для мероприятия выступил POZIS (входит в НПК «Техмаш» Госкорпорации Ростех).
Встреча была организована Татарстанским региональным отделением Союза машиностроителей России. В ней приняли участие представители молодежного актива таких предприятий, как АО «ПОЗиС», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Казанский электротехнический завод», НПО «ГИПО» и др. Мероприятие было посвящено подготовке к Международному промышленному форуму «Инженеры будущего — 2018».
Встреча представляла собой информационно-методический семинар, в рамках которого татарстанские «инженеры будущего» получили информацию об одноименном форуме, особенностях программы.
Первый заместитель председателя Татарстанского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Владимир Мухин призвал участников форума достойно представлять предприятия и проявить активность в работе.
«Вы должны быть готовы в любой момент представить себя и свое предприятие. А для этого необходимо знать историю своих заводов, иметь представление об их современном состоянии, вашей молодежной политике, перспективах развития. Кроме этого, важна взаимовыручка: жизненный опыт показывает, что объединение усилий дает более высокий результат», — обратил он внимание на важность коллективного участия в программе форума.
Об особенностях насыщенной программы форума участникам семинара рассказал лидер молодежного движения Татарстанского отделения СоюзМаш России Александр Спирин, на которого возложена функция координатора всех действий и акций татарстанцев на предстоящем форуме.
Мероприятие завершилось торжественной церемонией вручения членских билетов организации молодым специалистам из предприятий-участников встречи. Всего на сегодня Татарстанское отделение объединяет свыше 4 тыс. человек, представляющих более 12 ведущих предприятий региона.
Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего — 2018» состоится 10 — 21 июля в Ульяновской области. Основным организатором мероприятия седьмой год подряд выступает Союз машиностроителей России.
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