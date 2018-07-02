Праздник мороженого отметили юные сельчане из Тетюшского района РТ

Библиотекарь познакомила ребят с историей мороженого, рассказала, из чего его готовят, какие виды бывают и как этот продукт производят.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Юные сельчане из Большетурминского сельского поселения Тетюшского района отметили праздник мороженого, пишет газета «Авангард».

Праздник организовала библиотекарь Большетурминской поселенческой библиотеки Лилия Гафиятуллина. Она познакомила ребят с историей мороженого, а также рассказала, из чего его готовят, какие виды бывают и как этот продукт производят. Участники мероприятия узнали много интересного о любимом лакомстве.

Затем ребята услышали рассказ о книге Лейсан Фатхутдиновой «Файдалы туңдырма» («Полезное мороженое»). Библиотекарь всем предложила прочитать эту книгу и поделиться впечатлениями от прочитанного с родителями и друзьями.

В финале мероприятия детям раздали мороженое в подарок.