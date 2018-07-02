Инцидент произошел в минувшее воскресенье на реке Кама возле базы отдыха «Радуга».

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Тукаевском районе двое взрослых и ребёнок вылетели в воду с тюбинга и едва не утонули, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье на реке Кама возле базы отдыха «Радуга».

Очевидец бросился в воду и помог добраться до берега 33-летним мужчине и женщине, а также семилетней девочке.