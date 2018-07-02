Главное
В больнице в Казани умерла пострадавшая в ДТП пятимесячная девочка

Татар-информ

2 июля 2018, 13:16

Общество

В ИА «Татар-информ» расскажут о подходах к улучшению качества коммуникаций между бизнесом и властью

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Завтра, 3 июля, в 12.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на тему «Качество взаимодействия между бизнесом и властью, административные барьеры: оценка предпринимателей Татарстана и пути улучшения деловой среды».

В мероприятии примет участие уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
 

Следующая новость

В Набережных Челнах члены местного отделения РГО провели масштабную очистку дна Камы
Новости дня
15:36
Жительница Альметьевска пожаловалась в «Народный контроль» на крики осла

Животное из городского зоопарка мешает спать всему дому, отметила автор обращения.

15:30
В Челнах болельщики используют стены домов и багажники машин для просмотра матчей ЧМ

Соседи вынесли на улицу телевизор, прислонили его к стене дома и от души поболели за свою команду в матче-противостоянии с испанцами.

15:29
На двадцать процентов снизилась преступность в Набережных Челнах благодаря видеокамерам

Главу Автограда наградили за первое место в одной из номинаций конкурса МВД по РТ «Территоря закона».

15:29
Главы двух поселений в Татарстане скрыли от налоговой доходы от продажи овощей со своих огородов

В справках о доходах руководители сельских поселений не указали дополнительный доход в размере 100 тысяч рублей.

15:24
Музей соцбыта привез для Сабантуя в Стамбуле новую выставку

Казанский музей представил новый проект «Огни Казани», посвященный предметам, изготовленным в советское время в столице Татарстана.

15:16
Конкурс на разработку плана первого в Казани экорайона в Аракчино стартует 5 июля

РФП планирует создать на территории бывшей артиллерийской базы экотерриторию.

15:12
Песков: Путин болел за сборную России в матче с Испанией от всей души
15:06
«Еврохим» возглавил экс-глава «Почты России» Страшнов
14:52
В Набережных Челнах члены местного отделения РГО провели масштабную очистку дна Камы

Замминистра экологии и природных ресурсов РТ рассказал, что в экологических мероприятиях республики участвовали 6 тыс. человек.

14:42
Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу СБУ от имени Бабченко
14:38
В первый месяц лета по Крымскому мосту проехали почти 460 тысяч автомобилей
14:24
США рискуют потерять до 14 млрд долларов из-за пошлин на автомобили из ЕС
14:23
В иркутском ТЦ «Сильвермолл» из-за дождя рухнул потолок
14:10
Мастера Свияжска сделали футбольные мячи из глины и веток ивы в пресс-центре ЧМ-2018

В Казани работала интерактивная площадка музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

13:52
Умерла создательница мюзикла «Призрак оперы» Джиллиан Линн
13:51
В Краснодарском крае мужчина погиб под рухнувшей крышей собственного дома
13:42
Татарстанские фильмы вошли во внеконкурсную программу кинофестиваля «Евразия»

14-й Международный кинофестиваль «Евразия» проходит с 1 по 7 июля в Астане.

13:40
Татары в Москве могут вновь основать «Клуб 16»
13:32
Эксперт о позиции Эстонии по «Северному потоку – 2»: Из вредности
13:28
В КФУ состоится торжественное открытие Года Толстого в Татарстане

21 сентября прошлого года Президент РТ Рустам Минниханов объявил 2018-й Годом русского писателя Льва Толстого, чья судьба тесно связана с Казанью.

13:16
В ИА «Татар-информ» расскажут о подходах к улучшению качества коммуникаций между бизнесом и властью

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

13:03
Президент РТ обсудил сотрудничество с руководством компании «ПремиумСтрой»

Компания предлагает комплекс работ и услуг, связанных со строительством жилых домов и инфраструктурных объектов.

12:50
КМПО до конца июля ушло в ежегодный оплачиваемый отпуск

После окончания отпуска КМПО начнет работать в режиме полной рабочей недели.

12:46
В течение трех лет 150 елабужских семей получат квартиры по соципотеке
12:44
Путин назвал армейские части именами украинских городов
События

02 июляЗемфира, «Ленинград», Фестиваль болельщиков: Куда сходить в Казани 2 – 5 июля?

02 июляГазпромбанк: Цель – стать еще ближе к нашим клиентам

02 июляПроверка на прочность: как в лаборатории КНИТУ-КАИ испытывают узлы и агрегаты вертолетов с КВЗ – «Ансата» и Ми-8

02 июляТуристический праздник: продолжение следует

02 июляБанк «Аверс»: молодые родители в качестве первоначального взноса могут использовать средства материнского капитала

01 июляОшибки Сампаоли, «ложный тренер» Месси и спринтер Мбаппе: Казань приняла лучший матч чемпионата мира по футболу

01 июляАлексей Каспржак: «Артек» для ребенка — как соседняя галактика