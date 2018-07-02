В казанских детских поликлиниках не хватает 600 врачей

Укомплектованность врачами городских больниц достигла 79 процентов.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В детских поликлиниках города Казани не хватает 600 врачей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы сообщил руководитель Управления здравоохранения исполкома Казани Ильнур Халфиев.

«У нас достаточно большая потребность (во врачах — прим. Т-и). Например, в детской сети детских поликлиник для полного укомплектования по всем видам деятельности медицинского учреждения нам необходимо порядка 600 врачей», — отметил Халфиев.

В прошлом году укомплектованность врачами городских больниц выросла на два процента и составила 78,9 процента, что является максимальным показателем за последние пять лет.

«За последний год на работу был принят 161 выпускник КГМУ, наблюдается хорошая тенденция омоложения кадрового состава врачей. За год доля врачей пенсионного возраста уменьшилась на 10 процентов», — добавил руководитель управления.

По его словам, за 2016 — 2017 годы количество кардиологов в поликлиниках увеличилось с 15 до 32, врачей онкологических кабинетов — с 7 до 22.

«Как результат, количество лиц, находящихся на диспансерном наблюдении в городских поликлиниках, за год выросло с 29 до 37 процентов. По результату 2017 года уменьшился показатель смертности от болезней кровообращения на 3,5 процента», — подчеркнул Халфиев.