В казанских детских поликлиниках не хватает 600 врачей

Рекомендуем
Фото: архив/Расих Фасхутдинов
(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В детских поликлиниках города Казани не хватает 600 врачей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы сообщил руководитель Управления здравоохранения исполкома Казани Ильнур Халфиев.
«У нас достаточно большая потребность (во врачах — прим. Т-и). Например, в детской сети детских поликлиник для полного укомплектования по всем видам деятельности медицинского учреждения нам необходимо порядка 600 врачей», — отметил Халфиев.
В прошлом году укомплектованность врачами городских больниц выросла на два процента и составила 78,9 процента, что является максимальным показателем за последние пять лет.
«За последний год на работу был принят 161 выпускник КГМУ, наблюдается хорошая тенденция омоложения кадрового состава врачей. За год доля врачей пенсионного возраста уменьшилась на 10 процентов», — добавил руководитель управления.
По его словам, за 2016 — 2017 годы количество кардиологов в поликлиниках увеличилось с 15 до 32, врачей онкологических кабинетов — с 7 до 22.
«Как результат, количество лиц, находящихся на диспансерном наблюдении в городских поликлиниках, за год выросло с 29 до 37 процентов. По результату 2017 года уменьшился показатель смертности от болезней кровообращения на 3,5 процента», — подчеркнул Халфиев.
На 45-м километре трассы Казань – Малмыж возле деревни Куркачи столкнулись «Лада» и «Хонда».
Мужчина попытался переплыть водоем, но не рассчитал свои силы.
Дополнительные выборы депутатов Казгордумы третьего созыва состоятся 9 сентября.
Сумма составляет менее 5 процентов от всей годовой потребности.
Мужчина не оплатил 30 тысяч рублей штрафа.
Работы выполнены в части улиц поселков Константиновка, Самосырово, Нагорный, Салмачи, Петровское.
Трагедия произошла в реке Ик между посёлком Тумутук и селом Новый Тумутук Бакалинского района Башкортостана.
Встреча с болельщиками состоится 3 июля в селе Татарский Дюм-Дюм.
Российские футболисты смогли вырвать победу у Испании после серии послематчевых пенальти.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье на реке Кама возле базы отдыха «Радуга».
Укомплектованность врачами городских больниц достигла 79 процентов.
Средняя продолжительность слушаний по генеральному плану Казани составила от 5 до 7 часов.
02 июляПроверка на прочность: как в лаборатории КНИТУ-КАИ испытывают узлы и агрегаты вертолетов с КВЗ – «Ансата» и Ми-8