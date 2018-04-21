Писательница Татьяна Устинова поразила феноменальным похудением

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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Писательница и ведущая Татьяна Устинова сильно похудела. Ее даже перестали узнавать поклонники, пишет «СтарХит».
Около шести месяцев назад Устинова рассказывала, что сбросила больше 100 кг. Литератор не раз признавалась, что ее с детства не устраивала собственная внешность. Так, из-за роста в 180 см она не могла надеть каблуки. Кроме того, Татьяна всегда любила вкусно поесть, но из-за огромного веса заметно ухудшилось здоровье звезды.
«Я аж Татьяну не узнала», «Это точно Татьяна Устинова?», «Похудела Татьяна», – написали изуммленные поклонники, увидев фото с передачи «Мой герой».
Старший сын звезды – Тимофей рассказывает, что его мама ничего не ест, при этом очень вкусно готовит. Также наследник отметил, что у его мамы железная сила воли, и она добивается своих целей.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жена юмориста Евгения Петросяна – Елена Степаненко рассказала правду о своем похудении на 46 кг.
С восхитительной Татьяной Устиновой на съемке передачи Мой герой.
Татьяна Витальевна Устинова (род. 21 апреля 1968 года, пос. Кратово, Раменский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский писатель-прозаик, автор детективных романов, сценаристка, переводчица, телеведущая. Среднее общее образование получила в английской спецшколе. В 1991 году окончила факультет аэромеханики и летательной техники Московского физико-технического института (МФТИ). После окончания ВУЗа работала на телевидении и радио, в ВГТРК: переводила американские программы «60 минут», «Спасение 911», «Познер и Донахью». В 1997 году была редактором программ телеканала «ОРТ» «Москва-Кремль» и «Из первых рук», работала в программах «Человек и закон» и «Здоровье». Позже, с 2004 по 2009 годы, была соведущей Павла Астахова в программе «Час суда» на телеканале «РЕН ТВ», вела программы «Живой детектив» на «Радио России» и «Главная тема» на радио «Шансон». С 1993 по 1996 годы трудилась в пресс-службе администрации Президента России Бориса Ельцина. В 1998 году некоторое время работала PR-менеджером в Торгово-промышленной палате России, после увольнения откуда по сокращению штатов начала свою писательскую деятельность. В 1999 году Татьяна Устинова написала свой первый детективный роман «Гроза над морем» («АСТ») (другое название — «Персональный ангел» («Эксмо»)). В 2004 году стала Лауреатом российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Сценарист телевизионного художественного фильма/сериала» за сценарий к телевизионному сериалу «Всегда говори „всегда“» (ГТК «Телеканал „Россия“»). 25 декабря 2010 года за роман «На одном дыхании!», ставший «самым продаваемым и захватывающим дух детективом 2010 года», Татьяне Устиновой присуждена литературная премия в области электронных книг в России «Электронная буква» в номинации «Детектив года». #ТАТЬЯНАУСТИНОВА#радио#тв#книга#деньрождения
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