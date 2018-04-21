Писательница Татьяна Устинова поразила феноменальным похудением

Литератор не раз признавалась, что ее с детства не устраивала собственная внешность.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Писательница и ведущая Татьяна Устинова сильно похудела. Ее даже перестали узнавать поклонники, пишет «СтарХит».



Около шести месяцев назад Устинова рассказывала, что сбросила больше 100 кг. Литератор не раз признавалась, что ее с детства не устраивала собственная внешность. Так, из-за роста в 180 см она не могла надеть каблуки. Кроме того, Татьяна всегда любила вкусно поесть, но из-за огромного веса заметно ухудшилось здоровье звезды.

«Я аж Татьяну не узнала», «Это точно Татьяна Устинова?», «Похудела Татьяна», – написали изуммленные поклонники, увидев фото с передачи «Мой герой».



Старший сын звезды – Тимофей рассказывает, что его мама ничего не ест, при этом очень вкусно готовит. Также наследник отметил, что у его мамы железная сила воли, и она добивается своих целей.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жена юмориста Евгения Петросяна – Елена Степаненко рассказала правду о своем похудении на 46 кг.