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Татар-информ

2 июля 2018, 09:39

Общество

В слушаниях по новому генплану Казани приняло участие более 4,3 тыс. человек

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Фото: metshin.ru

Средняя продолжительность слушаний по генеральному плану Казани составила от 5 до 7 часов.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В обсуждении нового генерального плана Казани приняло участие более 4,3 тыс. человек. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявила главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева. 

Заседания общественных слушаний проходили на 13 площадках во всех районах города. По словам докладчика, слушания были нелегкими, эмоциональными и вызвали бурный интерес у общественности.

Общественные слушания по главному градостроительному документу Казани длились в среднем от 5 до 7 часов. 

С правом выступления на публичных слушаниях записалось около 650 человек, но в итоге выступило 207 граждан.

«К концу заседаний публичных слушаний поступило 3 тыс. 545 письменных обращений, в том числе направленные непосредственно Управлению архитектуры, а также в городские и республиканские структуры», — отметила Прокофьева, добавив, что сегодня предложения по генплану продолжают поступать.

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