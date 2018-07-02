В слушаниях по новому генплану Казани приняло участие более 4,3 тыс. человек

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Фото: metshin.ru
(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В обсуждении нового генерального плана Казани приняло участие более 4,3 тыс. человек. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявила главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.
Заседания общественных слушаний проходили на 13 площадках во всех районах города. По словам докладчика, слушания были нелегкими, эмоциональными и вызвали бурный интерес у общественности.
Общественные слушания по главному градостроительному документу Казани длились в среднем от 5 до 7 часов.
С правом выступления на публичных слушаниях записалось около 650 человек, но в итоге выступило 207 граждан.
«К концу заседаний публичных слушаний поступило 3 тыс. 545 письменных обращений, в том числе направленные непосредственно Управлению архитектуры, а также в городские и республиканские структуры», — отметила Прокофьева, добавив, что сегодня предложения по генплану продолжают поступать.
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Средняя продолжительность слушаний по генеральному плану Казани составила от 5 до 7 часов.
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