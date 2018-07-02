В слушаниях по новому генплану Казани приняло участие более 4,3 тыс. человек

Средняя продолжительность слушаний по генеральному плану Казани составила от 5 до 7 часов.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В обсуждении нового генерального плана Казани приняло участие более 4,3 тыс. человек. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявила главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

Заседания общественных слушаний проходили на 13 площадках во всех районах города. По словам докладчика, слушания были нелегкими, эмоциональными и вызвали бурный интерес у общественности.

Общественные слушания по главному градостроительному документу Казани длились в среднем от 5 до 7 часов.

С правом выступления на публичных слушаниях записалось около 650 человек, но в итоге выступило 207 граждан.

«К концу заседаний публичных слушаний поступило 3 тыс. 545 письменных обращений, в том числе направленные непосредственно Управлению архитектуры, а также в городские и республиканские структуры», — отметила Прокофьева, добавив, что сегодня предложения по генплану продолжают поступать.