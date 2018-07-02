Действующий Президент Мексики поздравил Лопеса Обрадора с победой на выборах

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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Действующий Президент Мексики Энрике Пенья Ньето поздравил победившего на президентских выборах Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно предварительным данным быстрого подсчета голосов, Лопес Обрадор, который является кандидатом от левых сил, набирает 53-53,8 процента голосов на выборах главы государства.
«Я поздравляю Андреса Мануэля Лопеса Обрадора», — написал Пенья Ньето в своем Twitter.
Он пожелал ему успеха на пользу Мексики и отметил, что Лопес Обрадор и его команда получат поддержку правительства для организованной и эффективной передачи власти.
Снова солидность наших институтов и нашей демократии получила подтверждение, добавил действующий мексиканский лидер.
Также Лопеса Обрадора в своем микроблоге в Twitter поздравил Президент США Дональд Трамп, отметив, что с нетерпением ждет работы с ним.
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