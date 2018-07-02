Инцидент случился на побережье залива Корфа в Беринговом море.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). На Камчатке горбатый кит запутался в рыболовных сетях и погиб, сообщает РИА Новости.

Животное запуталось в обрывках сетей с буями на побережье залива Корфа в Беринговом море в акватории Кроноцкого заповедника.

Киты часто запутываются в снастях плавниками или хвостом. Животные пытаются стряхнуть с себя сети, однако те наматываются на их туловище и плавник. В результате кит погибает из-за невозможности нырять за кормом.

Через охраняемую трехмильную акваторию Кроноцкого заповедника проходит путь миграции горбатых китов. Сюда нельзя заходить рыболовным судам, однако моряки часто выкидывают в море обрывки сетей. В заповедную акваторию мусор приносит течение, что является угрозой для тюленей, каланов и морских птиц.