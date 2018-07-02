Генплан Казани предложил более щадящий вид застройки берега Казанки

Предварительное предложение было сформировано после общественных слушаний по главному градостроительному документу.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Новый генплан Казани предлагает более щадящий вид застройки берега реки Казанки вдоль улицы Гаврилова. Ранее предложение по застройке было раскритиковано экологами. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявила главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

«Очень серьезным вопросом была зона на улице Гаврилова. В конце концов, в соответствии с мнением жителей и активистов генеральный план предлагает более щадящий вид застройки — более мелкая площадь застройки с большим сохранением зеленой территории», — сообщила Прокофьева.

Однако, по ее словам, окончательное решение еще не принято. «Есть предварительное предложение застройщиков генплана, которые действительно снижают количество застройки. Но конкретного материала мы не узнаем, пока не будет разработан проектный документ», — отметила она.