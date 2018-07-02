В Елабуге выбрали «Автоледи-2018»

За почетное звание в этом году боролись шесть девушек.

(Елабуга, 2 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В конкурсе «Автоледи-2018» в Елабуге приняли участие шесть девушек. Они должны были пройти два основных испытания, продемонстрировав теоретические знания и практику вождения.

Водительский стаж у участниц составлял от двух месяцев до десяти лет, возраст не превышал 30 лет. На конкурсе присутсвовала традиционная экзаменационная «змейка» на время, которая включала повороты, умелую парковку, эстакаду. Здесь лучшее время показала Виктория Першина. Она справилась с заданием за одну минуту и 38 секунд вместо положенных трех минут.

Кроме того, конкурсанток проверили на знание правил ПДД. В итоге лучше остальных со всеми заданиями справилась водитель с шестилетним стажем Анна Фирсова. Как призналась елабужанка, победить в конкурсе ей помог хороший опыт вождения, а также лидерские качества и большое рвение к победе.

«Автоледи-2018» Анна Фирсова будет представлять Елабугу на республиканском конкурсе. Организаторы городского этапа конкурса вручили девушке Кубок победителя и видеорегистратор.