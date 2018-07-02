В течение трех лет 150 елабужских семей получат квартиры по соципотеке

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(Елабуга, 2 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 150 елабужских семей, участвующих в программе социальной ипотеки, в течение трех лет должны улучшить свои жилищные условия. Эти семьи перевели из предварительного списка в основной реестр Госжилфонда при Президенте РТ.
Как сообщили в отделе по учету и распределению жилья райисполкома, этим семьям нужно будет заключить договоры социальной ипотеки в межрегиональном представительстве Госжилфонда в Елабуге, которое расположено по адресу: Городищенская, 4.
Сегодня на очереди для получения жилья по программе соципотека стоят более 500 елабужских семей. Сегодня жилье по социальной программе в городе возводится на территории бывшего Комсомольского парка.
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