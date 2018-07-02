В Казани после полудня ожидаются ливни и град

Рекомендуем
(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ после полудня на западе Татарстана ухудшатся погодные условия, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
После 12 часов и до восьми часов вечера на западе республики и в Казани ожидаются грозы, ветер до 22 метров в секунду и град.
Следующая новость
Российские футболисты смогли вырвать победу у Испании после серии послематчевых пенальти.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье на реке Кама возле базы отдыха «Радуга».
Укомплектованность врачами городских больниц достигла 79 процентов.
Средняя продолжительность слушаний по генеральному плану Казани составила от 5 до 7 часов.
Предварительное предложение было сформировано после общественных слушаний по главному градостроительному документу.
В столице Татарстана порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.
На западе республики ожидаются дожди с грозами, сильный ветер и град.
Авария произошла в Ютазинском районе на трассе М7 неподалеку от поселка Малиновка.
На ремонт объектов здравоохранения планируется направить 338 миллионов рублей.
Житель Набережных Челнов купался в необорудованном месте.
02 июляПроверка на прочность: как в лаборатории КНИТУ-КАИ испытывают узлы и агрегаты вертолетов с КВЗ – «Ансата» и Ми-8