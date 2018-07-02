В Казани после полудня ожидаются ливни и град

В столице Татарстана порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ после полудня на западе Татарстана ухудшатся погодные условия, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

После 12 часов и до восьми часов вечера на западе республики и в Казани ожидаются грозы, ветер до 22 метров в секунду и град.