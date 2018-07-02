В 2018 году в Казани капитально отремонтируют 19 больниц

Рекомендуем
Фото: архив/Султан Исхаков
(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В 2018 году в Казани капитально отремонтируют 19 объектов здравоохранения. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ сообщил руководитель Управления здравоохранения исполкома города Ильнур Халфиев.
По словам докладчика, в Казани отремонтируют пять женских консультаций (это шесть зданий), девять поликлиник республиканских учреждений, одну детскую поликлинику и три городские поликлиники. На эти цели выделено 338 млн рублей.
«В рамках модернизации амбулаторной службы начато строительство круглосуточного травмпункта площадью 486 кв. м городской больницы № 18, где будет получать помощь население Приволжского и Советского районов. На строительство выделен 21 млн рублей», – добавил Халфиев.
Кроме того, запланировано строительство офисов педиатров и врачей общей практики в микрорайоне «Салават Купере» и жилом комплексе «Солнечный город». В этом году также продолжится строительство модульных объектов здравоохранения в поселках Салмачи, Мирный, Борисково и Вознесенское.
Следующая новость
Российские футболисты смогли вырвать победу у Испании после серии послематчевых пенальти.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье на реке Кама возле базы отдыха «Радуга».
Укомплектованность врачами городских больниц достигла 79 процентов.
Средняя продолжительность слушаний по генеральному плану Казани составила от 5 до 7 часов.
Предварительное предложение было сформировано после общественных слушаний по главному градостроительному документу.
В столице Татарстана порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.
На западе республики ожидаются дожди с грозами, сильный ветер и град.
Авария произошла в Ютазинском районе на трассе М7 неподалеку от поселка Малиновка.
На ремонт объектов здравоохранения планируется направить 338 миллионов рублей.
Житель Набережных Челнов купался в необорудованном месте.
02 июляПроверка на прочность: как в лаборатории КНИТУ-КАИ испытывают узлы и агрегаты вертолетов с КВЗ – «Ансата» и Ми-8