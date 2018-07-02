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Татар-информ

2 июля 2018, 08:36

ОбществоЗдоровье и среда

В 2018 году в Казани капитально отремонтируют 19 больниц

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Фото: архив/Султан Исхаков

На ремонт объектов здравоохранения планируется направить 338 миллионов рублей.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В 2018 году в Казани капитально отремонтируют 19 объектов здравоохранения. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ сообщил руководитель Управления здравоохранения исполкома города Ильнур Халфиев.

По словам докладчика, в Казани отремонтируют пять женских консультаций (это шесть зданий), девять поликлиник республиканских учреждений, одну детскую поликлинику и три городские поликлиники. На эти цели выделено 338 млн рублей.

«В рамках модернизации амбулаторной службы начато строительство круглосуточного травмпункта площадью 486 кв. м городской больницы № 18, где будет получать помощь население Приволжского и Советского районов. На строительство выделен 21 млн рублей», – добавил Халфиев.

Кроме того, запланировано строительство офисов педиатров и врачей общей практики в микрорайоне «Салават Купере» и жилом комплексе «Солнечный город». В этом году также продолжится строительство модульных объектов здравоохранения в поселках Салмачи, Мирный, Борисково и Вознесенское. 

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