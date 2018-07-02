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Татар-информ

2 июля 2018, 10:32

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Данис Зарипов привезет Кубок Гагарина в Елабужский район

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Встреча с болельщиками состоится 3 июля в селе Татарский Дюм-Дюм.

(Елабуга, 2 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В селе Татарский Дюм-Дюм Елабужского района РТ состоится встреча с трехкратным чемпионом мира по хоккею, заслуженным мастером спорта России Данисом Зариповым. Об этом сообщает пресс-служба районного Управления по делам молодежи и спорту.

Известного спортсмена в селе ждут 3 июля в 11.30. В Татарский Дюм-Дюм Зарипов часто приезжал в детстве, проводил здесь летние каникулы. Став известным спортсменом, он не забывает родное село.

Ежегодная встреча собирает спортивную детвору со всего района, а также большое количество болельщиков. И в этом году они смогут пообщаться с хоккеистом и взять у него автограф. Кроме того, Зарипов привезет в село главный хоккейный трофей страны – Кубок Гагарина, единственным пятикратным обладателем которого он является.

 

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