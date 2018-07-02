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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Челнах со дна Мелекески спасатели подняли тело 33-летнего мужчины, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В минувшую субботу днем неподалеку от Колокольного моста 33-летний челнинец отправился купаться в не оборудованном для купания месте и утонул.
Спасатели ЗПСО №6 достали обнаружили погибшего в сорока метрах от берега.
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Авария произошла в Ютазинском районе на трассе М7 неподалеку от поселка Малиновка.
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