США провели успешные испытания управляемой ядерной бомбы B61-12

При испытаниях использовались стратегические бомбардировщики Nothrop B-2 Spirit.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели первые квалификационные тесты управляемой ядерной бомбы B61-12, передает РИА Новости со ссылкой на портал Military.com.

Испытания были организованы 9 июня на военном полигоне Тонопа в штате Невада. При этом использовались стратегические бомбардировщики Nothrop B-2 Spirit.

B61-12, являющаяся 12-й по счету модификацией ядерной бомбы B61, должна быть совместима с целым рядом ударных самолетов, в том числе с истребителями пятого поколения F-35 Lightning II.

Первая партия этих боеприпасов должна поступить на вооружение в 2020 году. Разместить из предполагается на военных базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.