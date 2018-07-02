США провели успешные испытания управляемой ядерной бомбы B61-12

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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели первые квалификационные тесты управляемой ядерной бомбы B61-12, передает РИА Новости со ссылкой на портал Military.com.
Испытания были организованы 9 июня на военном полигоне Тонопа в штате Невада. При этом использовались стратегические бомбардировщики Nothrop B-2 Spirit.
B61-12, являющаяся 12-й по счету модификацией ядерной бомбы B61, должна быть совместима с целым рядом ударных самолетов, в том числе с истребителями пятого поколения F-35 Lightning II.
Первая партия этих боеприпасов должна поступить на вооружение в 2020 году. Разместить из предполагается на военных базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
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