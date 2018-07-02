Министр внутренних дел Германии собрался в отставку из-за разногласий с Меркель

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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Министр внутренних дел Германии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер намерен подать в отставку с обоих постов из-за разногласий с Федеральным канцлером Ангелой Меркель, передает РБК.
По информации источников агентства «Рейтер», Зеехофер накануне рассказал о своих планах руководству ХСС при обсуждении миграционных инициатив главы Правительства. Именно он потребовал от нее ужесточения политики по отношению к беженцам перед саммитом Европейского Союза в Брюсселе.
Ранее политик заявил однопартийцам, что, несмотря на решения Евросоюза, он не видит альтернатив высылке части мигрантов. Меркель же не поддерживает эту меру.
О желании Зеехофера утий в отставку пишет и издание Deutsche Welle. Соратники якобы попытались отговорить его от этого шага.
Теперь будущее действующего Правительства становится еще более неопределенным, так как без Христианско-социального союза Христианско-демократическому союзу (ХДС) будет затруднительно сохранить правящую коалицию.
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