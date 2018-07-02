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Татар-информ

2 июля 2018, 07:38

Общество

Сотрудникам Байконура запретили пользоваться мессенджерами и соцсетями

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Запрет действителен в рабочее время, он распространяется на личные гаджеты работников космодрома.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Сотрудникам космодрома Байконур запретили в рабочее время пользоваться мессенджерами и социальными сетями со своих гаджетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение директора космодрома Евгения Раковского.

В документе целями запрета названы «предотвращение утечки служебной информации» и «укрепление трудовой дисциплины».

Служебную же переписку работники космодрома теперь должны будут вести только с корпоративного сервиса электронной почты.

По словам источника агентства на Байконуре, всех сотрудников космодрома обязали подписать ознакомление с ним. В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, в ведении которого находятся все российские космодромы, решили не комментировать ситуацию. 

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